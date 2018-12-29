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Джима - лучшая спортсменка месяца в Украине Национальный олимпийский комитет Украины признал биатлонистку Юлию Джиму лучшей спортсменкой декабря в Украине. В начале декабря Джима выиграла золото в индивидуальной гонке в Поклюке. Юлия Джима. Фото: biathlonworld.com Это золото стало для нее первым карьере на этапе Кубка мира. noc-ukr.org

Спорт-Экспресс

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