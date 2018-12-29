Джима - лучшая спортсменка месяца в Украине

Национальный олимпийский комитет Украины признал биатлонистку Юлию Джиму лучшей спортсменкой декабря в Украине.
 
В начале декабря Джима выиграла золото в индивидуальной гонке в Поклюке.
Фото Джима - лучшая спортсменка месяца в Украине
Юлия Джима. Фото: biathlonworld.com
 
Это золото стало для нее первым карьере на этапе Кубка мира.
 


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