Лидеры взяли свое (ВИДЕО)  

ЛЕДЯНЫЕ ВОЛКИ - КРЕМЕНЧУГ - 2:6 (0:2, 2:3, 0:1)
 
Голы: Красильников (Тютченко, Цыпнятов), 12:24 - 0:1. Ворона (Савченко, Гриценко), 13:02 - 0:2. Федосов (Дворник, Шабанов), 25:22 - 1:1. Шабанов (Черемнов), 27:52 - 2:2. Тютченко (бол. Красильников, Цыпнятов), 32:29 - 2:3. Кривошапкин (мен. Киселев), 34:37 - 2:4. Цыпнятов (Кривошапкин, Толстушко), 35:53 - 2:5. Хришпенц (Цыпнятов, Толстушко), 51:08 - 2:6.
Фото Лидеры взяли свое (ВИДЕО)
Фото: hckremenchuk.com.ua
 
Вратари: Глотов - Бояршинов. 
 
18 декабря. Киев. Ледовая арена.
 
Если у «Кременчуга» в таком поединке и могли бы возникнуть проблемы, то только, если бы он их создал сам. Так в итоге и получилось. В целом преимущество лидера чемпионата было большим, что в итоге и вылилось в крупный счет. В стартовом периоде гости долго раскачивались, но потом с интервалом в 38 секунд забросили дважды. Сначала результативно на добивании сыграл Алексей Красильников, а потом Иван Савченко набросил на пятак, где Алексей Ворона во второй раз огорчил соперников - 0:2.
 
К сожалению, в одном из эпизодов во время борьбы за шайбу возле борта, травмировался форвард хозяев Соломон Шапиро, которого со льда пришлось уносить уже на носилках… По словам врачей, у него перелом голеностопа.
 
Но после перерыва на некоторое время все изменилось. Неприятности для «Кременчуга» начались после удаления Никиты Савицкого, после чего еще Иван Федосов поразил «девятку» ворот гостей - 1:2. А через две с половиной минуты счет и вовсе стал равным. Никита Шабанов выбежал один на один с роSSийским вратарем «Кременчуга» Георгием Бояршиновым, после чего на табло загорелись две двойки - 2:2.
 
Тем не менее, сенсации не суждено было случиться. Класс есть класс. Гости весьма быстро вернулись в игру и сняли все вопросы относительно победителя. У киевлян две минут штрафа заработал Кирилл Фроленко, и подопечные Александра Савицкого забросили третью шайбу. На пятаке защитники потеряли Викора Тютченко, который своего шанса не упустил - 2:3. А потом гости и вовсе забросили в меньшинстве - отменную голевую комбинацию разыграли Николай Киселев и Глеб Кривошапкин - 2:4. А окончательно добил оппонентов Иван Цыпнятов, результативно бросивший со средней дистанции - 2:5.
 
Заключительный период превратился в пустую формальность. В середине двадцатиминутки «Кременчуг» забросил в шестой раз и на этом все закончилось.
 
 
Александр САВИЦКИЙ, главный тренер «Кременчуга»:
 
- Мы создали много голевых моментов, но мало забросили шайб, а затем и вовсе дали слабину, и позволили сопернику сравнять счет. К счастью, команда быстро исправила ситуацию. Эта игра будет нам очередным уроком. На аутсайдеров ребятам тяжело настроиться, ведь в голове все равно «сквозит». Но мы стараемся быть профессионалами до конца, и самое главное, что это понимают игроки. 
 
ДИНАМО - ДНЕПР - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
 
Голы: Бондаренко (Шулешов), 24:08 - 0:1. Пугачев (бол. Жвачкин, Золотухин), 28:41 - 0:2.
 
Вратари: Мамедов - Петров. 
 
18 декабря. Харьков. «Салтовский лед».
 
Харьковское «Динамо» время от времени создает проблемы лидерам, поэтому болельщики не безосновательно ждали чего-то интересного и в этот раз. В период паузы в чемпионате, харьковчане дозаявили защитника Богдана Поддубного и форварда Сергея Болдырева. Так что, теперь была возможность сыграть в полноценные четыре пятерки.
 
В стартовом периоде шла равная борьба. Гости владели инициативой и больше гостили в зоне оппонентов, но динамовцы иногда весьма опасно контратаковали. В одном из эпизодов счет мог открывать Владимир Чердак, но «Днепр» выручил Олег Петров. В конце стартового отрезка на протяжении минуты «Динамо» играло в формате 5 на 3, но забросить не удалось.
 
С первых минут второго периода «Днепр» зажал соперников в их зоне и сумел забросить. После щелчка Алексея Красильникова Тимур Мамедов не сумел как следует укротить шайбу, и она залетела в ворота - 0:1. Вскоре у харьковчан две минуты штрафа заработал Руслан Забулонов и херсонцы блестяще разыграли лишнего. Со средней дистанции в левый нижний от Мамедова угол отменно бросил Дмитрий Пушачев - 0:2.
 
В середине матча у «Динамо» малый штраф заработал Алексей Янишевский и хозяева получили еще один шанс забросить. Отменный момент имел Чердак, но не сумел поразить пустые ворота…
 
В заключительном периоде «Днепр», как и подобает одному из лидеров, грамотно отыграл по счету, тем более, что харьковчане не очень-то и тревожили Петрова. В итоге Олег так и не пропустил, оформив уже шестой шатаут в сезоне! 
 
 
Дмитрий ПИДГУРСКИЙ, главный тренер «Днепра»:
 
- Матч мы начали тяжело, но вторым и третьим периодами я доволен. Единственное, что не понравилось - реализация моментов. Их у нас было очень много, но хорошо сыграл вратарь соперника. Я ребятам говорил, что из каждого момента нужно выжимать сто процентов. Поэтому на тренировках надо работать, а в игре все реализовывать.
 
Александр КУЛИКОВ, главный тренер «Динамо»:
 
- Было видно, что мы старались. Два раза у нас была игра в большинстве пять на три, и это стало определяющим. Мы имели немало моментов, но не забросили. Конечно, команда соперника мастеровитее, они не зря находятся на втором месте и пропускают очень мало. Забрось Халин во втором периоде шайбу, игра могла сложиться по-другому.
 
Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине
 
И В ВО ПО П Ш О
 
1. Кременчуг 24 19 1 0 2 132-52 62
 
2. Днепр 23 17 0 1 3 81-28 55
 
3. Донбасс 21 14 1 0 6 101-49 44
 
4. Белый Барс 22 6 1 1 14 49-91 21
 
5. Динамо 22 3 1 0 17 39-85 12
 
6. Ледяные волки 22 1 0 2 18 46-143 7


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