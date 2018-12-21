Елена ЯЦЕНКО: "Наша сборная способна вернуть традиции"

В отсутствие украинских гандболисток уже не впервой прошел финальный турнир чемпионата Европы, триумфаторами которого стали хозяйки-француженки.

Своими впечатлениями поделилась с «СЭ» бронзовый призер Олимпиады-2004, вице-чемпионка Европы-2000 и двукратная победительница Лиги чемпионов Елена Яценко.

Станут ли перспективные игроки поколения галычанки Татьяны ПОЛЯК (№99) будущей опорой сборной Украины? Фото Евгения КРАВСА

В принципе, ей оценивать проще чем мне - Лена играла сама против хорошей дюжины звездных гандболисток из числа участниц завершившегося Евро.

- Итак, какие веяния современного гандбола проявились конкретно на данном форуме, или сформулирую так - какие команды совершили качественный скачок?

- Совершили многие. Голландки поразили исключительной игровой дисциплиной и практически мужским стилем давления на соперниц. И это, учтите, без преднамеренных фолов, как, увы, те же сербки. Бронза Нидерландов абсолютно заслуженна. Очень эффектно смотрелась Румыния, особенно в первой фазе соревнований - под занавес им не хватило свежести, а еще в большей степени своего лидера Кристины-Георгианы Нягу, которая так некстати травмировалась еще до полуфиналов.

Ну и Франция против РоSSии - такой вариант главного финала просматривался заранее. Эти сборные демонстрировали тот гандбол XXI века, на который и приходят в Париже рекордные за все 24 года проведения 14 060 зрителей.

- Накануне общался с Василием Козаром, наставником львовской «Галычанки», и он охарактеризовал действия Франции в обороне эпитетом «Турбо». Согласны?

- В том плане, что вся шестерка полевых трудится в унисон у своей 6-метровой линии либо «выше» - конечно. Однако, эта сборная прекрасно нападает, максимально используя класс Эстель Нзе Минко и Александры Лякрабер, чуть реже Элисон Пино. Она все же отчасти действует гламурно, либо получает непредвиденную «красную», тогда как Минко - просто бомба. Это к тому, что голкиперам просто не виден полет мяча, пущенного ею. Несколько вкраплений из молодого поколения к тем, кто становились серебряными на Играх-2016 в Рио, а так все ведущие исполнительницы в лучшем виде. У них имелся некий комплекс сборной РФ , и вот в нужный день и час они его преодолели.

- Помню по сей день вашу бронзовую победу на афинской Олимпиаде. И тогда, и ныне француженок тренировал Оливье Крумбхольц. Такой стаж по сегодняшним понятиям - фантастика?

- Насчет Оливье - закономерность. По первой профессии он полицейский, а применительно к гандболу его приверженность закону - это абсолютная незаангажированность, ровное восприятие клубов, откуда привлекаются только сильнейшие. Так он поступал и когда я играла в их стране за «Брест Бретань», так что знаю не понаслышке.

- Любопытно, почему же из всей чемпионской обоймы в восьмерку All Star вошла лишь знаменитая вратарь Амандин Лейно, а в других амплуа лавры снискали разные страны? Например, немка Алисия Столле отмечена как правая полусредняя, а слева на такой позиции венгерка Ноэми Хафра, притом, что их команды выступили довольно скромно.

- Ну, жюри так поступает чаще всего, подчеркивая взнос многих сборных, ведь и это работает на имидж того, как ЕГФ развивает игру . Хотя, какие сомнения в том, что лучшим защитником названа Келли Дулфер из Голландии, а в линии румынка Элена Пинтя? Мадам Лейно же особстатья, знаю по тем временам, когда сама играла против нее.

- Вам наверняка ближе всего крайние игроки - что скажете про черногорку Майду Мехмедович слева и Кармен Мартин из Испании справа?

- Выбор объективен в обоих случаях, но рискну заметить, что у Черногории и правый «угол» Йованка Радичевич того же топ-уровня. Другой вопрос, что их сборная исповедует сверхжесткий до безоглядности стиль, а я предпочитаю отделять гандбол от «боев без правил».

- Не могу удержаться от украинской темы, ибо, к примеру, хорватки, которых мы хотя бы раз победили в отборе, замкнули на французских площадках общий «реестр 16-ти». Получается, объявись наши на этом первенстве, то - какие шансы возникли бы?

- Ох, этого вопроса всегда стремлюсь избегать. Если идти по порядку, то лидер того «нашего» квартета Норвегия при всех ее прежних регалиях не поднялась выше пятого места. Ну и что – ставит ли сей факт под сомнение общий уровень и лучшей разыгрывающей турнира Стине Офтедаль, и всей команды? Естественно, нет! Они, как и Голландия, поражают атлетизмом, но не нацеленным на «уничтожение» силой. Учтите, что по плотности противостояний, Европа сложнее чем «мира». В принципе, пробейся Украина на финальный раунд, то пусть не в первые «8», но за диапазон 9-12 могли побороться. Опять же, зависит, от удобного/не удобного жребия. Впрочем, исходить следует из реального. Мы в том цикле не прошли квалификацию.

- …И на грядущий мировой чемпионат - тоже. В словацком городе Шаля, как выяснилось, при ничьей с хозяйками, наши становились бы «лучшей второй» командой с пятью зачетными очками. Такое равновесие возникало раз пять-шесть во втором тайме. Что же помешало его сохранить, если уж не победить основного конкурента?

- Если ответить одним словом, то - это женщины! В эпоху Игоря Евдокимовича Турчина людей воспитывали так: если за игру пропустили свыше 20-ти, то как вы вообще защищались? В той встрече создавалось впечатление, что девчонки и хотели отбиться, но чаще оборонялись каждая на своей позиции. А «только за себя» - сегодня не проходит. Кстати, не стала бы все валить только на вратарей, ведь их надо воспринимать вместе с защитой. Это подтвердили сегодня и румынки, у которых одной из лучших вратарей ЧЕ-2018 стала наша же воспитанница Юлия Думанская, сменившая гражданство совсем в нежном возрасте.

Или, вспомните, как мы когда-то в плей-офф саму Данию обыграли? Еще не опытная в те времена Виктория Тимошенкова выдала свыше 60 процентов сэйвов, но, разумеется, при грамотной командной обороне. Те буквально терялись - куда Вике бросать? Ну и в атаке со словачками не хватало нестандартных решений. Однако, комментировать тренерские установки - не в моей компетенции. Ведь я сама никогда не играла под началом Бориса Чижова, Валерия Войналовича и Андрея Мельника.

- А завтра - где свет в конце тоннеля, и есть ли он в принципе? Появятся ли новые лидеры среди тех, кто из молодежки вышел, а в национальную не успел?

- Поднимать женский гандбол необходимо с детского, и в федерации это уже берут на вооружение. Плюс уровень внутреннего чемпионата. Первая «Галычанка», рядом «Карпаты» - так шло сезон за сезоном, пока не заявил о себе николаевский «Реал». В мою пору высшая лига была из 10 и более команд, причем никто не мог поручиться, как и когда кого обыграет. Сейчас в большинстве матчей девушки не постигают, что такое настоящий адреналин. Они не виноваты. Знаете, когда мы отправлялись на ЧМ-2003 в Хорватию, разве кто-то прогнозировал выход в полуфинал? Но мы стали четвертыми, добыв олимпийскую лицензию. Потому что это была когорта «затятых».

Если мы хотим снова увидеть сильную сборную, то надо вкладываться в клубы, искать меценатов. Может, приглашать легионерок или создавать такие условия, чтобы возвратить наших же «иностранок». Шутка ли, юниорки какой год подряд никуда не пробиваются, тогда как «афинская» команда почти целиком прошла через успехи на молодежных чемпионатах. А говорить, дескать, нет талантов - глупо. Их можно и нужно находить.

Евгений КАРЕЛЬСКИЙ, Спорт-Экспресс в Украине

P.S. Президиум ФГУ на своем заседании 18 декабря рекомендовал олимпийскую медалистку Наталию Ляпину в качестве нового главного тренера женской сборной для утверждения коллегией профильного министерства, а Борис Чижов продолжит работу в сборных страны на другом участке.