Кипр и Словения не выявили сильнейшего в матче с тремя удалениями

Сборная Словении набрала первые очки в Лиге наций, сыграв вничью с Кипром. Правда, можно было рассчитывать и на большее, так как киприоты доигрывали вдевятером. Но одно удаление случилось и у словенцев.

Лига Наций 2018-20. Лига C. Группа C3.

Словения - Кипр 1:1 (0:1)

Голы: Папулис, 37 (0:1); Скубиц, 83 (1:1)

Словения: Белец; Мевля; Йокич (Балковец, 58); Скубиц; Митрович; Чернигой; Крхин (Захович Л., 75); Зайц; Иличич (до 90); Безьяк (Дервишевич, 46); Берич

Кипр: Панайи; Меркис; Василиу Г. (Янну, 95); Деметриу Дж. (до 96); Сиелис; Кусулос; Маргаса (Христофи, 87); Папулис (Авраам, 73); Артиматас; Кастанос (до 66); Сотириу

Предупреждения: Иличич, 1, 90; Мевля, 88 - Кастанос, 21, 66; Панайи, 82
Удаления: Иличич, 90 (второе предупреждение) - Деметриу Дж., 96; Кастанос, 66 (второе предупреждение)




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