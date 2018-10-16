Грузия досрочно выиграла группу D1

Сборная Грузии за два тура до финиша выиграла группу D1 Лиги наций, оторвавшись от преследователей на семь очков. Это стало возможным благодаря победой над Латвией, которая была отчасти "украинской" - счет открыл экс-игрок "Днепра" Канкава, удвоил его бывший игрок нашей "молодежки" Гвилия, а защитник "Шахтера" Хочолава провел полный матч. 3:0 - впереди у Грузии повышение в классе и потенциальная борьба за дополнительную путевку на Евро.

Лига Наций 2018-20. Лига D. Группа D1.

Латвия - Грузия 0:3 (0:2)



Голы: Канкава, 8 (0:1); Гвилия, 29 (0:2); Чакветадзе, 61 (0:3)



Латвия: Ваньинc; Дубра; Жулев; Ягодинскис; Максименко; Тарасов И.; Цыганикс; Фертовс (Исаев В., 46); Гутковскис (Икаунекс Д., 70); Ракельс; Карашаускас (Шабала, 70)



Грузия: Лория Г.; Двали; Какабадзе; Кашия; Хочолава; Гвилия; Меребашвили (Джигаури, 80); Квеквескири; Канкава (Абурджания, 34); Казаишвили; Чакветадзе (Зарандия, 89)



Предупреждения: Гутковскис, 46