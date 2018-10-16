Беларусь не смогла обыграть Молдову

Сборная Беларуси сохраняет свои ворота "сухими" четвертый матч Лиги наций подряд, но сегодня у них от этого мало радости - хозяева не смогли организовать гол в ворота Молдовы. 0:0, но шансы на победу в группе у белорусов остаются - да и у молдован тоже (теоретические).

Лига Наций 2018-20. Лига D. Группа D2.

Беларусь - Молдова 0:0 (0:0)

Беларусь: Горбунов; Поляков; Мартынович; Кендыш (Путило, 77); Ковалёв Ю.; Маевский; Риос; Сиваков; Стасевич; Кисляк (Драгун, 69); Сарока (Сигневич, 61)

Молдова: Кошелев; Посмак; Рябчук; Епуряну; Гацкан; Жардан; Карп; Ионица; Антонюк (Санду, 65); Гынсарь (Дедов, 78); Домашкан (Бойчук А., 72)

Предупреждения: Кисляк, 4; Кендыш, 25; Мартынович, 76; Ковалёв Ю., 88 - Рябчук, 43; Гынсарь, 48; Посмак, 94




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