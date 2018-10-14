Гибралтар сенсационно одержал над Арменией первую победу в своей истории

Невероятная сенсация разразилась в группе D4 Лиге наций - сборная Армении на своем поле и с Генрихом Мхитаряном в составе проиграла Гибралтару. Все решил пенальти, реализованный гостями в начале второго тайма - провести хотя бы гол в ответ Армения не смогла. 0:1, неожиданное поражение армян и победа Гибралтара - первая в официальных матчах за всю историю (ранее были два выигрыша в товарищеских поединках).

Лига Наций 2018-20. Лига D. Группа D4.

Армения - Гибралтар 0:1 (0:0)



Голы: Чиполина Д.Л., 49 (пенальти) (0:1)



Армения: Айрапетян; Ароян; Мкоян; Оганесян К.; Мхитарян; Малакян Г. (Пизелли, 46); Григорян А.; Барсегян (Саркисов, 60); Амбарцумян; Казарян; Мовсисян (Адамян С., 69)



Гибралтар: Голдвин; Чиполина Р.; Сержант; Маскареньяс-Оливеро; Чиполина Д.Л.; Бардон; Уолкер Л.; Пон; Эрнандес Э. (Бритто, 85); Кумбес (Стач, 70); Кашаро Ли



Предупреждения: Мкоян, 49; Казарян, 92 - Голдвин, 67; Бардон, 86; Стач, 93