"Заря" сыграла с "Брагой" вничью в первом матче Лиги Европы

Команды обменялись голами во втором тайме.

"Заря" сыграла с "Брагой" вничью в первом матче Лиги Европы
Фото: twitter.com/SCBragaOficial

Луганская "Заря" в Запорожье провела первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы. Встреча на "Славутич-Арене" в Запорожье завершилась с результатом 1:1.

Команды обменялись голами во втором тайме, сообщает Спортарена.

Счет открыла "Брага" - Рикардо Орта пробил точно по воротам Луиса Фелипе, который сменил в составе "Зари" в рамке ворот Заури Махарадзе.

Однако луганчане быстро отыгрались. Спустя три минуты отличился Александр Караваев. В конечном итоге матч так и завершился - 1:1.

Ответный поединок "Заря" сыграет в Португалии. Встреча состоится через неделю, 16 августа.

Напомним, что в еще одном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы "Мариуполь" в Одессе проиграл "Бордо" со счетом 1:3.


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