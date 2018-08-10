"Заря" сыграла с "Брагой" вничью в первом матче Лиги Европы
Команды обменялись голами во втором тайме.
Луганская "Заря" в Запорожье провела первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы. Встреча на "Славутич-Арене" в Запорожье завершилась с результатом 1:1.
Команды обменялись голами во втором тайме, сообщает Спортарена.
Счет открыла "Брага" - Рикардо Орта пробил точно по воротам Луиса Фелипе, который сменил в составе "Зари" в рамке ворот Заури Махарадзе.
Однако луганчане быстро отыгрались. Спустя три минуты отличился Александр Караваев. В конечном итоге матч так и завершился - 1:1.
Ответный поединок "Заря" сыграет в Португалии. Встреча состоится через неделю, 16 августа.
Напомним, что в еще одном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы "Мариуполь" в Одессе проиграл "Бордо" со счетом 1:3.
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10.08.2018 19:11