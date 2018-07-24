Лига чемпионов: Астана вырвала победу у Мидтъюлланда

"Астана" Романа Григорчука снова побеждает в Лиге чемпионов - на этот раз датский "Мидтъюлланд". Победа далась очень трудно - решающий мяч на последних секундах при счете 1:1 провел Кляйнхайслер (он же забил и первый). 2:1, но в этой отборочной паре, разумеется, все еще впереди.

2018-19, Лига Чемпионов. Квалификация. Квалификационный 2-й раунд.

"Астана" - "Мидтъюлланд" 2:1 (1:0)

Голы: Кляйнхайслер, 31 (1:0); Викхейм, 51 (1:1); Кляйнхайслер, 94 (2:1)

"Астана": Эрич; Аничич; Шомко; Рукавина; Постников; Мужиков (Ричард Алмейда, 76); Томасов; Маевский; Кляйнхайслер; Педро Энрике (Джанга, 85); Муртазаев (Щеткин, 46)

"Мидтъюлланд": Хансен; Хансен К. (Корчмар, 77); Святченко; Саннех; Спарв; Даль Хенде; Мунксгор; Поульсен Я.; Окосун (Оньека, 68); Викхейм (Джордж, 85); Онуаху

Предупреждения: Ричард Алмейда, 81 - Саннех, 19; Поульсен Я., 70




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