Кербер в финале Уимблдона победила Серену Уильямс

Анжелика Кербер стала победителем Уимблдона. Немецкая теннисистка в финале обыграла чуть больше, чем за час американку Серену Уильямс - 6:3, 6:3. Для первой ракетки мира - это третий титул Большого шлема.

Анжелика справилась с мощными подачами американки, которая допустила 24 невынужденных ошибки против всего пяти за весь матч у немки. Серена сумела сделать всего четыре эйса, у Кербер - одна подача на вылет. Несмотря на все попытки Серены переломить ход поединка, Кербер была очень стабильной, особенно, во втором сете, когда ни отдала ни одной своей подачи.

Кербер стала первой немкой, победившей на Уимблдоне с 1996 года с времен Штеффи Граф. Кроме того, она отомстила за поражение Уильямс в лондонском финале два года назад. В свою рчередь, Серена упустила возможность завоевать 24-й титул Большого шлема. Напомним, что это был только ее четвертый турнир после рождения ребенка, и она сумела дойти до финиша.