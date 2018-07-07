УХЛ: легендарный 17-й номер
Игроки клубов УХЛ с известным 17-м номером. Знаете ли вы, что в каждом клубе УХЛ в сезоне 17/18 был игрок с легендарным 17-м номером?
В "Белом Барсе" таким номером обладает Владислав Герцик, в "Волках" – один из лидеров команды – Соломон Шапиро, в "Галицких Львах" узнаваемой цифрой на спине отличается Владислав Брага, а в Харькове легендарность 17-го номера доказывает капитан и лидер команды Владимир Чердак, в "Донбассе" под 17-м номером играет Сергей Кузьмик, а в "Кременчуке" – Сергей Алексанян-Петрович.
Легендарным этот номер считается из-за его известного обладателя – одного из самых лучших хоккеистов Советского Союза Валерия Харламова. Его финты, виртуозное катание, а также поставленный бросок становились для сборной СССР залогом победы в очень многих матчах. Именно поэтому сегодня Валерия Харламова называют легендой советского хоккея и одним из самых ярких игроков своего поколения. И с этим трудно не согласиться.
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07.07.2018 16:36