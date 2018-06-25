Дарья Домрачева завершила карьеру

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева на пресс-конференции в Минске объявила о завершении карьеры.

«Все время после окончания сезона я пыталась найти компромисс, который позволил бы мне воспитывать ребенка и совмещать это с профессиональной карьерой. К сожалению, я не нашла оптимального решения, которое позволило бы совмещать эти две важные области жизни для меня.

Это решение обдуманное. Конечно, нелегкое. Я завершаю свою спортивную карьеру. Время в большом спорте будет для меня незабываемым. Хочу поблагодарить всех тех, кто был рядом, кто встретился мне и помогал на этом пути.

Пока конкретных планов нет. Хотелось бы отдохнуть от бешеного ритма, в котором я жила последние годы», – сказала Домрачева во время пресс-конференции в НОК Беларуси.

Дарья Домрачева является самой титулованной биатлонисткой в истории Олимпиад – на ее счету три золота Сочи-2014, золото и серебро Пхенчхана-2018 и бронза Ванкувера-2010.


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