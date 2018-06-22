Чередник: Бразилия не допустит такой неудачи, как на прошлом мундиале

"Неудачная игра Бразилии со Швейцарией? Это же только первый матч, - уверен селекционер "Шахтера" Алексей Чередник, который знает толк в латиноамериканских игроках. - Думаю, это из-за недооценки соперника, а в ходе игры тяжело перестроиться. Ведь не только же Бразилия так начала: Испания показывает не ту игру, которую ожидали, немцы вообще проиграли.

До какой стадии дойдут бразильцы? Да они могут стать чемпионами! Если сейчас все пересмотрят, они дважды ошибок не будут допускать. Неудача на прошлом мундиале? Конечно, такого они не допустят. Такие команды ошибаются только один раз. В Бразилии игроки мирового уровня из топ-клубов Европы - им не нужно дважды объяснять, как играть и что делать.

Кто выделится, кроме Неймара? Ой, там целая плеяда! Не обязательно же только нападающие могут стать лидерами команды, каждый может раскрыться. Мне многие симпатичны: тот же Фернандиньо и Фред, и Виллиан может взять игру на себя. Те, кто прошел "Шахтер", - все любимчики".