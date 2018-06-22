Чередник: Бразилия не допустит такой неудачи, как на прошлом мундиале

"Неудачная игра Бразилии со Швейцарией? Это же только первый матч, - уверен селекционер "Шахтера" Алексей Чередник, который знает толк в латиноамериканских игроках. - Думаю, это из-за недооценки соперника, а в ходе игры тяжело перестроиться. Ведь не только же Бразилия так начала: Испания показывает не ту игру, которую ожидали, немцы вообще проиграли.

До какой стадии дойдут бразильцы? Да они могут стать чемпионами! Если сейчас все пересмотрят, они дважды ошибок не будут допускать. Неудача на прошлом мундиале? Конечно, такого они не допустят. Такие команды ошибаются только один раз. В Бразилии игроки мирового уровня из топ-клубов Европы - им не нужно дважды объяснять, как играть и что делать.

Кто выделится, кроме Неймара? Ой, там целая плеяда! Не обязательно же только нападающие могут стать лидерами команды, каждый может раскрыться. Мне многие симпатичны: тот же Фернандиньо и Фред, и Виллиан может взять игру на себя. Те, кто прошел "Шахтер", - все любимчики".


Terrikon со ссылкой на Сегодня|Спорт


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Матч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. ФутболМатч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. Футбол
В Венгрии сегодня наградят команду из Закарпатья, которая победила в футбольном турнире непризнанных государствВ Венгрии сегодня наградят команду из Закарпатья, которая победила в футбольном турнире непризнанных государств
Из-за травмы плеча Салах не мог самостоятельно надеть манишку на тренировке сборной Египта. ФутболИз-за травмы плеча Салах не мог самостоятельно надеть манишку на тренировке сборной Египта. Футбол
Наставник сборной Марокко: Мы попались в ловушку. ФутболНаставник сборной Марокко: Мы попались в ловушку. Футбол
Диего Коста: Испания могла рассчитывать на победуДиего Коста: Испания могла рассчитывать на победу
Блок рекламы


Похожие новости
Руис: мы мотивированы играть против такой команды, как БразилияРуис: мы мотивированы играть против такой команды, как Бразилия
ЧМ-2018: Бразилия не смогла обыграть Швейцарию. ФутболЧМ-2018: Бразилия не смогла обыграть Швейцарию. Футбол
Виллиан: Бразилия приехала на мундиаль за титулом. ФутболВиллиан: Бразилия приехала на мундиаль за титулом. Футбол
Бразилия разгромила Австрию с Тайсоном, но без Фреда. ФутболБразилия разгромила Австрию с Тайсоном, но без Фреда. Футбол
Месси назвал обвинения в неуплате налогов "атакой из Мадрида". ФутболМесси назвал обвинения в неуплате налогов "атакой из Мадрида". Футбол
Франческо Тотти: Мой фаворит ЧМ - БразилияФранческо Тотти: Мой фаворит ЧМ - Бразилия
Петраков: Лучше допустить ошибки в товарищеских матчах, чем на Евро-2018. ФутболПетраков: Лучше допустить ошибки в товарищеских матчах, чем на Евро-2018. Футбол
Австрийские статистики: в финале будут Германия и БразилияАвстрийские статистики: в финале будут Германия и Бразилия
Баранка о Вернидубе: Не можем допустить отождествления с теми, кто убил миллионы. ФутболБаранка о Вернидубе: Не можем допустить отождествления с теми, кто убил миллионы. Футбол
Новый тренер Металлиста-1925 попросил игроков забыть последние неудачиНовый тренер Металлиста-1925 попросил игроков забыть последние неудачи
Последние новости
Подгружаем последние новости