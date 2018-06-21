Ван Марвейк: как в матче с Францией: я разочарован и горд

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк прокомментировал ничейный результат (1:1) в матче второго группового турнира с командой Дании.

"Я чувствую, что мы должны были выиграть, - приводит слова Берта официальный сайт ФИФА. - Как в матче с Францией: я разочарован и горд одновременно, мы заслуживали большего. Я честно думаю, что мы были достойны набрать четыре очка за две игры. Сейчас нам нужно концентрироваться на матче с Перу. На все остальное, касающееся квалификации в плей-офф, мы не можем повлиять".

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа C.

Дания - Австралия - 1:1 (1:1)



Голы: Эриксен, 7 (1:0); Единак, 39 (пенальти) (1:1)



Напомним, что "соккеруз" сравняли счет после назначения "VAR-пенальти".