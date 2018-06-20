ЧМ-2018: Марокко уступает Португалии после гола Роналду и вылетает из группы

Игровой день на ЧМ-2018 стартовал с поединка в группе B. Действующий чемпион Европы Португалия сражалась с марокканцами, которым после неожиданного поражения нужны были три очка и ни пунктом пеньше.

Задача сборной Марокко крайне осложнилась уже на 4-й минуте. После разыгранного углового справа Моутинью направил мяч в штрафную, Роналду выиграл борьбу в воздухе и точно пробил головой под перекладину. 1:0, и это был четвертый гол португальца на турнире.

Марокко взял инициативу в свои руки-ноги, и к получасу игры даже претендовал на пенальти после борьбы в штрафной сборной Португалии. Наставник африканцев Эрве Ренар рьяно требовал пересмотреть повтор, за что получил предупреждение от судьи Гейгера. А вскоре Португалия могла забивать второй гол после паса Роналду на Гедеша - вратарь Мунир возразил лишь в последний момент, успев выставить руку.

Сразу после перерыва марокканцы бросились вперед. Настоящим героем этого периода стал голкипер португальцев Патрисиу, который дважды потащил сложные удары от экс-динамовца Беланда. Опасно атаковал и защитник Бенатиа, но его мощному удару по центру не хватило точности.

На последних минутах африканская команда пошла в настоящий штурм. Отличный шанс был у защитника "Реала" Хакими после сольного прохода справа в штрафную и обыгрыша защитника - удар заблокировали в последний момент. И буквально тут же Бенатиа выборол мяч в десятке метров от ворот по центру, но запустил мяч гораздо выше цели...

1:0 - Португалия побеждает, затратив для этого минимум необходимых сил. А Марокко, хоть опять выглядел по игре лучше соперника, проигрывает и вылетает из турнира. Португальцев уже не догнать, а Иран и Испания играют вечером, так что кто-то из них гарантированно наберет очки.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа B.

Португалия - Марокко 1:0 (1:0)



Голы: Роналду, 4 (1:0)



Португалия: Руй Патрисиу; Пепе; Виллиам Карвалью; Геррейру; Седрик Соареш; Жозе Фонте; Бернарду Силва (Мартиньш, 59); Моутинью (Адриен Силва, 89); Жоау Мариу (Бруну Фернандеш, 70); Роналду; Гонсалу Гуэдеш



Марокко: Мунир; Бенатиа; да Кошта; Дирар; Хакими; Эль-Ахмади (Фажр, 86); Беланда (Карсела-Гонсалес, 75); Буссуфа; Зиеш; Бутаиб (Эль-Кааби, 69); Амрабат



Предупреждения: Адриен Силва, 92 - Бенатиа, 40

фото - FIFA