Хендерсон: Ливерпуль сполна воспользовался домашней атмосферой

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон в восторге от вчерашней игры "красных". Мерсисайдцы обыграли "Манчестер Сити" со счётом 3:0, сделав серьёзную заявку на полуфинал Лиги чемпионов. Хавбек отдал должное трибунам "Энфилда".

- Мы знали, что атмосфера будет великолепной. Так и получилось. "Ливерпуль" воспользовался этим сполна. Во втором тайме "горожане" смогли прибавить, начали больше атаковать, отчего нам иногда приходилось садиться в глубокую оборону.

Игра "Ливерпуля" - это командная работа. И в среду у нас всё получилось. Впрочем, это был лишь первый матч.

Я не так уж часто фолил, поэтому очень расстроен, что вынужден пропустить ответную встречу из-за перебора карточек, - приводит слова Хендерсона BBC.




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