Факт: Луис Суарес не забивает в Лиге чемпионов больше года
В преддверии первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов "Барселона" - "Рома" статистики обратили внимание на любопытный факт. Уругвайский форвард каталонцев Луис Суарес, который является одним из самых ярких бомбардиров испанской Ла Лиги последних лет, уже больше года не может отличиться в матче Лиги чемпионов.
Последний гол на свой счет Луис Суарес записал 8 марта 2017 года, открыв счет в драматичном поединке "Барселоны" и "Пари Сен-Жермен" (6:1). С тех пор уругваец принял участие в десяти матчах, но ни в одном из них так и не сумел поразить ворота соперника.
В Лиге чемпионов Луис Суарес провел 41 матч, в которых забил 19 мячей.
Барселона - Рома: смотреть онлайн-видеотрансляцию Лиги чемпионов
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04.04.2018 12:12