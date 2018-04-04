Факт: Луис Суарес не забивает в Лиге чемпионов больше года

В преддверии первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов "Барселона" - "Рома" статистики обратили внимание на любопытный факт. Уругвайский форвард каталонцев Луис Суарес, который является одним из самых ярких бомбардиров испанской Ла Лиги последних лет, уже больше года не может отличиться в матче Лиги чемпионов.

Последний гол на свой счет Луис Суарес записал 8 марта 2017 года, открыв счет в драматичном поединке "Барселоны" и "Пари Сен-Жермен" (6:1). С тех пор уругваец принял участие в десяти матчах, но ни в одном из них так и не сумел поразить ворота соперника.

В Лиге чемпионов Луис Суарес провел 41 матч, в которых забил 19 мячей.

Барселона - Рома: смотреть онлайн-видеотрансляцию Лиги чемпионов