Бардзальи: Роналду - смертоносный футболист

Защитник "Ювентуса" Андреа Бардзальи огорчен поражением в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (0:3). Тем не менее, итальянец принимает результат домашней встречи.

- Играя против одной из лучших команд в мире, если не самой лучшей, нужно действовать безупречно. Мы с этой задачей не справились - и за это нас сразу же наказал Роналду.

А затем португалец забил гол, который войдёт в историю. В концовке мы рисковали проиграть и с более крупным счетом, отчего необходимо принять это поражение и двигаться дальше.

Криштиану сумел отличиться в 10 матчах ЛЧ кряду, поэтому провалилась не только наша команда. Это смертоносный футболист, он стал игроком с великолепными силой, решительностью, техникой и движением в чужой штрафной. Из-за этих качеств Роналду всегда забивает голы, - констатировал Бардзальи в интервью Football Italia.