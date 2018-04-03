Кержаков: Бен Йеддер - джокер Севильи в Лиге чемпионов

Бывший нападающий «Севильи» Александр Кержаков в интервью интернет-порталу Goal поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов и отметил важность форварда Виссама Бен Йеддера для испанского клуба.

«Бен Йеддер является джокером для «Севильи» в Лиге чемпионов. Он забил восемь голов в этом турнире, и это не просто так. «Севилья» всегда славилась умением находить талантливых игроков, неизвестных в Европе, и Бен Йеддер показал свой класс. Всего несколько нападающих способны забить столько голов в одном еврокубковом сезоне.

Могут ли они пройти дальше? Не многие верили в их успех в противостоянии с «Манчестер Юнайтед». Объективно «Бавария» сильнее, чем англичане и чем «Севилья» на данный момент. Но я верю в «Севилью». Эта команда ближе всего к моему сердцу среди европейских клубов. Буду поддерживать их и надеяться, что им улыбнётся удача», — отметил Кержаков.

Добавим, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между «Севильей» и «Баварией» состоится сегодня и начнется в 21-45 по киевскому времени.