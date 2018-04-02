Девять игроков Донбасса получили вызов в сборную

Девять игроков хоккейного клуба "Донбасс" получили вызов в национальную сборную Украины для участия в учебно-тренировочном сборе, а также в чемпионате мира в Дивизионе IB, который пройдет в литовском Каунасе с 22 по 28 апреля.

Помогать сборной в матчах с командами Литвы, Румынии, Хорватии, Эстонии и Японии будут голкипер Богдан Дьяченко, защитники Кирилл Жовнир, Дмитрий Игнатенко, Филипп Матвиенко и Станислав Ордынский, а также форварды Андрей Денискин, Виктор Захаров, Виталий Лялька и Иван Савченко.

Отметим, что чемпионат мира в Дивизионе IB пройдет с 22 по 28 апреля в литовском Каунасе. Также напомним, что в середине апреля украинские юниоры примут участие в домашнем чемпионате мира в Дивизионе IB.