Сборная Бразилии обыграла Германию (ВИДЕО)  

Бразилия в товарищеском матче победила Германию со счетом 1:0.
 
Единственный гол забил Габриэл Жезус. Встреча прошла в Берлине.
 
Фото Сборная Бразилии обыграла Германию (ВИДЕО)
Фото: bild.de
Товарищеский матч
 
Германия - Бразилия - 0:1 (0:1)
 
Гол: Габриэл Жезус, 37.
 
Германия: Трапп, Киммих, Рюдигер, Боатенг (Зюле, 68), Платтенхардт, Горецка (Брандт, 61), Гюндоган (Вернер, 81), Кроос, Дракслер, Сане (Штиндль, 61), Гомес (Вагнер, 62).
 
Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиагу Силва, Миранда, Марселу, Виллиан, Фернандинью, Каземиру, Филиппе Коутинью (Дуглас Коста, 73), Паулинью, Габриэл Жезус.
 
Судья: Эрикссон (Швеция).
 
27 марта. Берлин. Стадион "Olympiastadion".
 


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