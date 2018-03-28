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2018-03-28
Сборная Бразилии обыграла Германию (ВИДЕО)
Бразилия в товарищеском матче победила Германию со счетом 1:0.
Единственный гол забил Габриэл Жезус. Встреча прошла в Берлине.
Фото: bild.de
Товарищеский матч
Германия - Бразилия - 0:1 (0:1)
Гол: Габриэл Жезус, 37.
Германия: Трапп, Киммих, Рюдигер, Боатенг (Зюле, 68), Платтенхардт, Горецка (Брандт, 61), Гюндоган (Вернер, 81), Кроос, Дракслер, Сане (Штиндль, 61), Гомес (Вагнер, 62).
Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиагу Силва, Миранда, Марселу, Виллиан, Фернандинью, Каземиру, Филиппе Коутинью (Дуглас Коста, 73), Паулинью, Габриэл Жезус.
Судья: Эрикссон (Швеция).
27 марта. Берлин. Стадион "Olympiastadion".
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