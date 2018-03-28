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Сборная Бразилии обыграла Германию (ВИДЕО) Бразилия в товарищеском матче победила Германию со счетом 1:0. Единственный гол забил Габриэл Жезус. Встреча прошла в Берлине. Фото: bild.de Товарищеский матч Германия - Бразилия - 0:1 (0:1) Гол: Габриэл Жезус, 37. Германия: Трапп, Киммих, Рюдигер, Боатенг (Зюле, 68), Платтенхардт, Горецка (Брандт, 61), Гюндоган (Вернер, 81), Кроос, Дракслер, Сане (Штиндль, 61), Гомес (Вагнер, 62). Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиагу Силва, Миранда, Марселу, Виллиан, Фернандинью, Каземиру, Филиппе Коутинью (Дуглас Коста, 73), Паулинью, Габриэл Жезус. Судья: Эрикссон (Швеция). 27 марта. Берлин. Стадион "Olympiastadion".

Спорт-Экспресс

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