Голландия впервые обыграла Португалию за 27 лет

Сборная Голландии нанесла разгромное поражение Португалии со счетом 3:0 в товарищеском матче, который состоялся в швейцарской Женеве. В составе победителей отличились полузащитник "Лиона" Мемфис Депай, нападающий "Бешикташа" Райан Бабел и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.
Фото Голландия впервые обыграла Португалию за 27 лет
Фото: google.com
 
Отметим, что в составе Португалии всю игру провел полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш. Также защитник "Зенита", ныне выступающий на правах аренды за "Фенербахче", Луиш Нету отыграл второй тайм. Голландский нападающий "Спартака" Квинси Промес всю игру провел на скамейке запасных.
 
Голландия смогла обыграть Португалию впервые за 27 лет. Последний раз ей удавалось победить команду с Пиренейского полуострова 16 октября 1991 года в матче отборочного турнира чемпионата Европы-1992 (1:0).
 
Португалия – Голландия – 0:3 (0:3)
 
Голы: Депай, 11 (0:1). Бабел, 32 (0:2). ван Дейк, 45+2 (0:3).
 
Португалия: Антони Лопеш, Жоау Канселу, Жозе Фонти, Роланду (Нету, 46), Мариу Руй, Куарежма (Мартинш, 55), Фернандеш, Андре Гомеш (Гонсалу Гедеш, 46), Адриэн Силва (Андре Силва, 46), Б.Фернандеш (Жоау Мариу, 79), Криштиану Роналду (Жоау Моутинью, 68).
 
Голландия: Силлессен, Тете (Тил, 78), де Лигт (Фосу-Менса, 84), ван Дейк, Аке, Вилхена (де Фрай, 67), ван де Бек, Вайналдум (де Рон, 68), Преппер, Депай (Клайверт, 78), Бабел (Бергхейс, 84).
 
Предупреждения: Жоау Канселу, 44. Тете, 56. де Рон, 72.
 
Удаление: Жоау Канселу (Португалия), 61.
 
Судья: Бюке (Франция).
 
26 марта. Женева. Стадион Stade de Geneve.
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Чемпион мира по биатлону обвинил IBU в принуждении к поездке в РФЧемпион мира по биатлону обвинил IBU в принуждении к поездке в РФ
Во время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. ФутболВо время матча с Уэльсом игроки сборной Китая заклеили татуировки скотчем. Футбол
Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке
НХЛ: Вашингтон побеждает, Питтсбург уступает, Коламбус продолжает победную сериюНХЛ: Вашингтон побеждает, Питтсбург уступает, Коламбус продолжает победную серию
Донбасс во второй раз обыграл Кременчук в финале плей-оффДонбасс во второй раз обыграл Кременчук в финале плей-офф
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские гандболистки рискуют впервые за время независимости не попасть в финал европейского первенстваУкраинские гандболистки рискуют впервые за время независимости не попасть в финал европейского первенства
Сегодня заслуженный мастер спорта Анна Касьянова впервые стала мамойСегодня заслуженный мастер спорта Анна Касьянова впервые стала мамой
"Депортиво" не забил в пяти матчах кряду впервые за 49 лет"Депортиво" не забил в пяти матчах кряду впервые за 49 лет
Юракадемия уверенно обыграла Днепр, Локомотив оступился в ХмельницкомЮракадемия уверенно обыграла Днепр, Локомотив оступился в Хмельницком
УХЛ: Динамо впервые обыграло КременчукУХЛ: Динамо впервые обыграло Кременчук
Олимпиада 2018: американки берут золото в хоккее - впервые за 20 летОлимпиада 2018: американки берут золото в хоккее - впервые за 20 лет
Сборная РоSSии впервые вызвала футболиста из КрымаСборная РоSSии впервые вызвала футболиста из Крыма
Сборная Украины обыграла россиянок на чемпионате мира по индорхоккеюСборная Украины обыграла россиянок на чемпионате мира по индорхоккею
"Челси" впервые за 22 года проиграл два матча подряд с разницей в три мяча"Челси" впервые за 22 года проиграл два матча подряд с разницей в три мяча
Ватикан впервые официально пригласили на открытие ОлимпиадыВатикан впервые официально пригласили на открытие Олимпиады
Последние новости
Подгружаем последние новости