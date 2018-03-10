Гарбинье Мугуруса покидает турнир в Индиан-Уэллсе

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса не смогла выйти во второй раунд престижного турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом почти восемь миллионов долларов.

Гарбинье Мугуруса - третий номер мирового рейтинга - неожиданно уступила американке Саше Викери, которая пробилась в основную сетку турнира через квалификацию. Поединок продолжался 2 часа 12 минут, а счет матча -6:2, 5:7, 1:6 в пользу хозяйки кортов.

Напомним, что украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла пробиться во второй раунд турнира WTA в Индиан-Уэллсе. В стартовом матче она в тяжелейшей борьбе в трех партиях уступила испанке Ларе Арруабаррене со счетом 6:3, 3:6, 4:6. Отметим, что матч продолжался более двух часов.




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