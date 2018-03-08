Итальянские СМИ считают Хацкевича и Реброва братьями-близнецами

Это показывает степень их профессионализма, или степень их отношения к предстоящему поединку

Сегодня киевское «Динамо» сыграет в Риме с местным «Лацио» в 1/8 финала Лиги Европы. Неудивительно, что итальянские спортивные СМИ уделили определенное внимание этому событию.

Накануне поединка авторитетная итальянская газета Corriee dello Sport опубликовала анонс этого матча. При этом издание проявило непрофессионализм.

На фото с прогнозируемыми стартовыми составами команд, итальянцы разместили фото экс-тренера «Динамо» Сергея Реброва, который с лета прошлого года работает в Саудовской Аравии. В тоже время в тексте правильно указывается, что нынешним тренером является Александр Хацкевич.

Напомним, начало поединка в 22:05.