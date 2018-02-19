УХЛ: анонс матчей 20-22 февраля

20-22 февраля состоятся очередные матчи регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги. Напомним, что последние матчи "регулярки" УХЛ сезона 2017/18 запланированы на 28 февраля – все три поединка 40-го тура состоятся в один день.

20-21 февраля

18:00. «Кременчук» – МХК «Динамо»

Этим командам предстоит сыграть дважды - сначала, ранее перенесённый, матч 5-го тура, а потом поединок в рамках 38 тура УХЛ.

Если говорить о встречах этих команд в текущем чемпионате, то «динамовцам» ещё ни разу не удавалось вырвать победу у команды Александра Савицкого и все 6 поединков заканчивались уверенным выигрышем кременчужан.

Свои предыдущие встречи команды провели ещё до недельной международной паузы. Кременчугская команда, проиграв первый поединок «Белому Барсу», на следующий день взяла реванш, и за счёт хет-трика Антона Бойкова минимально переиграла принципиального противника. А «сине-белые» дважды досадно уступили своему будущему противнику во втором этапе чемпионата «Галицким Львам».

22 февраля

18:00. «Волки» – «Галицкие Львы»

Когда команды встречались в последний раз, броварскому клубу удалось во второй раз в сезоне переиграть команду из Новояворовска, однако подопечные Михаила Чиканцева вовремя взяли себя в руки, и во втором поединке минимально переиграли противника.

Что касается прошедших туров УХЛ, то «Львам» удалось дважды переиграть МХК «Динамо», что даёт новояворовцам очень хорошее преимущество над «сине-белыми» в плей-офф. А «Волки», хоть и уступили дончанам, однако заставили понервничать и болельщиков клуба, и самих подопечных Сергея Витера. Как показывает практика, броварской клуб - очень неоднозначным противник, и ожидать от него можно любых сюрпризов. Способны ли «Волки» на ещё одну сенсацию, мы узнаем 22-го февраля.

22 февраля

«Белый Барс» – «Донбасс»

Последняя встреча двух лидеров текущего чемпионата закончилась минимальной победой дончан, однако борьба проходила фактически на равных, что и доказывает статус обеих команд.

К слову, до этого «Барсы», сначала одержав победу на кременчужанами, на следующий день минимально уступили команде Александра Савицкого, не успев отыграть одну шайбу. А «Донбасс» понервничал из-за броварской команды, которая по ходу обоих поединков в игре фактически не уступала действующему чемпиону Украины.

Донецкий клуб уверенно продолжает свою беспроигрышную серию, которая насчитывает уже 37 побед подряд, что делает первое место в турнирной таблице недосягаемым для других клубов. Также форвард дончан Виталий Лялька не останавливается на достигнутом, и продолжает набирать очки в каждом поединке - сейчас на счету у нападающего 19 матчей с набранными результативными баллами.