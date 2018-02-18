Олимпиада 2018: сборная Чехии по хоккею вышла в четвертьфинал

Хоккеисты сборной Чехии разгромили команду Швейцарии в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира на Играх-2018 в Пхенчхане. Эта победа позволила им напрямую выйти в 1/4-финала соревнований.

Встреча группы А проходила в Канныне и завершилась со счетом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) в пользу чехов. Таким образом, они набрали восемь очков и обеспечили себе первое место в таблице квартета (сборная Швейцарии с тремя очками заняла третью строчку в группе).

Ранее сегодня сборная Германии одолела команду Норвегии в матче хоккейного турнира Олимпийских Игр. Победитель определился в серии буллитов. Стоит отметить, что немцы реализовали все три свои попытки в послематчевой серии, а норвежцы не забили ни разу.