Олимпиада 2018: сборная Чехии по хоккею вышла в четвертьфинал
Хоккеисты сборной Чехии разгромили команду Швейцарии в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира на Играх-2018 в Пхенчхане. Эта победа позволила им напрямую выйти в 1/4-финала соревнований.
Встреча группы А проходила в Канныне и завершилась со счетом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) в пользу чехов. Таким образом, они набрали восемь очков и обеспечили себе первое место в таблице квартета (сборная Швейцарии с тремя очками заняла третью строчку в группе).
Ранее сегодня сборная Германии одолела команду Норвегии в матче хоккейного турнира Олимпийских Игр. Победитель определился в серии буллитов. Стоит отметить, что немцы реализовали все три свои попытки в послематчевой серии, а норвежцы не забили ни разу.
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