Олимпиада 2018: белорусские и украинские и тренеры помогали россиянке

РоSSийская биатлонистка Татьяна Акимова - о некоторых особенностях в ходе спринта на Олимпийских играх, который прошел сегодня в корейском Пхенчхане.

"Тренеры подгоняли по всей трассе, чуть ли не на каждом метре дистанции, - сказала Акимова после финиша в прямом эфире. - Были тренеры Белоруссии, Украины, Казахстана. Огромное им за это спасибо, они очень помогали. У нас здесь своя биатлонная семья, я не чувствую, что нас отделяют. Биатлонистки все между собой хорошо общаются, тренеры к нам хорошо относятся. Никаких косых взглядов я не ощущаю".

Напомним, что немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла золотую медаль в спринтерской гонке. Лучшая из украинских биатлонисток Вита Семеренко показала 14-й результат.


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