Рой Джонс победил в своем очередном последнем бою

Легендарный американский боксер, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс победил своего соотечественника Скотта Сигмона, завоевав титул чемпиона по мало престижной версии Всемирного боксерского союза в первом тяжелом весе.

Поединок прошел в родном городе Джонса Пенсаколе (штат Флорида, США) и завершился победой 49-летнего боксера единогласным решением судей. Сам Рой Джонс заявил, что это его последний бой на профессиональном ринге. В активе знаменитого бойца стало 66 побед (47 нокаутом) при девяти поражениях.

Как известно, Рой уже неоднократно уходил на покой, но всякий раз возвращался на ринг. Правда, в этот раз он уверял, что теперь уже точно повесит перчатки на гвоздь.