Балотелли может вернуться в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо намерен вызвать вызвать в национальную команду нападающего "Ниццы" Марио Балотелли. В марте "голубая эскадра" проведет товарищеские матчи с Аргентиной и Англией, в которых рулевой команды хочет проверить всех кандидатов, сообщает итальянская пресса.

Как утверждает Corriere dello Sport, Ди Бьяджо намерен просмотреть Балотелли в действии, несмотря на то, что Супер Марио последний раз играл за сборную Италии около четырех лет назад.

Ожидается, что в команду будут привлечены Джанлуиджи Буффон и Джорджио Кьеллини. Учитывая тот факт, что Ди Бьяджо ранее руководил молодежной сборной Италии, ожидается появление в сборной и ряда молодых игроков.

Среди кандидатов Джанлуиджи Доннарумма, Даниэле Ругани, Алессио Романьоли, Роберто Гальярдини и Федерико Бернардески, а также Давиде Калабрия, Мануэль Локателли и Патрик Катрон.