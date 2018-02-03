?Марта Костюк выиграла 60-тысячник ITF в Австралии

Благодаря победе она войдет в топ-200 мирового рейтинга.

Фото: tennis.com.au

15-летняя киевлянка Марта Костюк (243-я ракетка мира) стала победительницей теннисного турнира ITF Caterpillar Burnie International в Австралии с призовым фондом 60 тысяч долларов, сообщает Большой теннис Украины.

В финале она обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич (109-я), которая была первой сеянной на этом турнире. Для победы ей понадобилось два сета: 6:4, 6:3.

Фото: tennis.com.au

По пути в финал Костюк также последовательно расправилась россиянку Ирину Хромачеву (190-я), американку Дженнифер Эли (415-я), китаянку Ван Сиюй (577-я) и австралийку Зои Хайвс (303-я).

Титул в Берни стал для Костюк вторым на профессиональном уровне и крупнейшим в ее карьере. В прошлом году киевлянка стала самой молодой нашей теннисисткой, когда-либо побеждавшей на турнире ITF, выиграв титул на 25-тысячнике в венгерском Дунакеси.

Победа на турнире в Австралии позволит 15-летней украинке в следующий понедельник вновь установить личный рекорд в мировом рейтинге, став самой юной теннисисткой в Топ-200. Благодаря этому Костюк сможет уже напрямую попасть в квалификации турниров Большого Шлема.

Также на следующей неделе Костюк впервые сыграет в составе сборной Украины в Кубке Федерации.