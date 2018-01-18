Экхоф выиграла спринт в Антхольце

В итальянском Антхольце сегодня стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. Традиционно, в первый соревновательный день сильнейшего выявляли женщины, которым предстояло пробежать 7,5 км в рамках спринта.

Украину на этом соревновании представляла внушительная делегация. Здесь и именинницы сестры Семеренко, и Юлия Джима, Настя Меркушина, Ирина Варвинец, а также всеми подзабытая Ольга Абрамова, для которой это был первый забег в рамках Кубка мира после дисквалификации.

Уже по итогам первого километра лучший результат показывала француженка Жюстин Браза. На полторы секунды отставали от нее Мари Лаукаинен и Анастасия Кузьмина. Ситуация точечно изменилась спустя триста метров, но многое зависело от того, как спортсменки справятся на огневом рубеже. Прогнозируемо, первой с огневого рубежа уехала Доротея Вирер. Словачка Фиалкова уступала 3.9 секунд, а Дарья Домрачева - 5.5. Украинки уже здесь столкнулись с проблемами, хотя Ирина Варвинец отстрелялась чисто и продолжила борьбу, уйдя с позиции с 13-м результатом.

На следующей контрольной отметке Ирина показывала уже 17-й результат. В лмдерах шла Дарья Домрачева, а меньше, чем в двух секундах от нее - Доротея Вирер. Фиалкова продолжала погоню за соперницами, на пятки ее уже наступали Николь Гонтье и Франциска Хильдебранд.

После второй стрельбы в лидеры вышла Тириль Экхоф. Норвежка чисто отработала второй огневой рубеж, получив преимущество над Вероникой Витковой почти в четыре секунды. Лаура Дальмайер проигрывала норвежке 6.3 секунды, но смогла обойти чешку и отстоять второе место на финише.

К сожалению, для Украины эта гонка сложилась неудачно. Лучший результат у Виты Семеренко, но это 22 место. На 10 позиций ниже Ирина Варвинц, 64-я - Валя Семеренко. Ольга Абрамова показала 74-й результат, а вот Джима и Меркушина не финишировали.

Биатлон. Кубок мира. 6-й этап

Спринт. Женщины. 7,5 км

1. Тириль Экхоф ?(Норвегия) - 21:05.3 (0) 2. Лаура Дальмайер? (Германия) +12.0 (0) 3. Вероника Виткова ?(Чехия) + 20.6 (0) 22. Вита Семеренко ?(Украина) +1:21.1 (1) 32. Ирина Варвинец (Украина) +1:39.9 (1) 64. Валя Семеренко (Украина) +2:37.1 (2) 74. Ольга Абрамова (Украина) +2:46.8 (3)