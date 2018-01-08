Гвардиола: Несмотря на ситуацию в семье, Сильва продолжает играть
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Хосеп Гвардиола прокомментировал игру полузащитника команды Давида Сильвы. На 21-й минуте матча Кубка Англии с "Бернли" болельщики встали с мест и аплодисментами приветствовали испанца, который продолжает играть, несмотря на непростые личные обстоятельства.
Как известно, в семье Сильвы родился ребенок ранее положенного срока и теперь за его жизнь ежедневно борются врачи.
"Давид – легендарный полузащитник "Манчестер Сити" и много сделал для клуба, - цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба. – В своем заявлении он сообщил о ситуации в семье и продолжает выступать, несмотря на поездки в Испанию. Поздравляю его с отличным матчем".
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