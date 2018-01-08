Гвардиола: Несмотря на ситуацию в семье, Сильва продолжает играть

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Хосеп Гвардиола прокомментировал игру полузащитника команды Давида Сильвы. На 21-й минуте матча Кубка Англии с "Бернли" болельщики встали с мест и аплодисментами приветствовали испанца, который продолжает играть, несмотря на непростые личные обстоятельства.

Как известно, в семье Сильвы родился ребенок ранее положенного срока и теперь за его жизнь ежедневно борются врачи.