Ливерпуль рассчитывает на Мареза

Полузащитник "Лестера" Рияд Марез может продолжить карьеру в "Ливерпуле". По информации издания L'Equipe, мерсисайдцы рассматривают 26-летнего алжирца в качестве замены Филиппе Коутинью, которого активно сватают в "Барселону".

Отмечается, что стороны провели предварительные переговоры. Кроме того, на "Энфилде" продолжают следить за ситуацией с хавбеком "Монако" Тома Лемаром, который тоже находится в сфере интересов "красных".

Напомним, в нынешнем сезоне Марез принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги, записав на свой счёт 7 голов и 7 результативных передач.