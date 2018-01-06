Ливерпуль рассчитывает на Мареза

Полузащитник "Лестера" Рияд Марез может продолжить карьеру в "Ливерпуле". По информации издания L'Equipe, мерсисайдцы рассматривают 26-летнего алжирца в качестве замены Филиппе Коутинью, которого активно сватают в "Барселону".

Отмечается, что стороны провели предварительные переговоры. Кроме того, на "Энфилде" продолжают следить за ситуацией с хавбеком "Монако" Тома Лемаром, который тоже находится в сфере интересов "красных".

Напомним, в нынешнем сезоне Марез принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги, записав на свой счёт 7 голов и 7 результативных передач.




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