Симона Халеп сыграет в финале турнира в Китае
Первая ракетка мира Симона Халеп вышла в финал престижного турнира в китайском городе Шэньчжэн с призовым фондом более 625 тысяч долларов.
В полуфинале румынка победила свою соотечественницу Ирину-Камелию Бегу со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался чуть менее полутора часов.
Соперница Халеп по финалу определится в противостоянии россиянки Марии Шараповой и чешки Катерины Синяковой.
Также напомним, что американская теннисистка Серена Уильямс приняла решение пропустить первый в новом году турнир Большого шлема - Australian Open.
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