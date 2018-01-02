Наингголан извинился за свое поведение в новогоднюю ночь

Полузащитник "Ромы" Раджа Наинголан принёс публичные извинения за свои выходки в новогоднюю ночь.

Напомним, 29-летний бельгиец опубликовал у себя в Instagram видео, на котором курит и выпивает во время праздника. Кроме того, всё это сопровождалось нецензурной лексикой.

- Прощу прощения за то, что случилось ночью. Я люблю веселиться с друзьями и праздновать Новый год, но на этот раз откровенно перегнул палку. Конечно, мне бы не хотелось показывать негативный пример, поэтому я хочу извиниться за своё поведение, - сказал Наингголан в интервью Football Italia.