НБА: Голден Стейт обыграл Юту с разницей в 25 очков

В домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стейт" со счетом 126:101 одержал победу над "Ютой".

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Кевин Дюрант, который набрал 21 очко, сделал шесть подборов, четыре передачи и три блокшота (больше всех очков в матче набрал защитник "Юты" Родни Худ - 26). Таким образом, "Уорриорз" одержали 28-ю победу в 35 матчах и вышел на первое место в Западной конференции, опередив "Хьюстон", который имеет на своем счету 25 побед, но три матча - в запасе.

Напомним, что днем ранее "Финикс" на домашнем паркете одолел "Мемфис" - 99:97 (29:19, 28:34, 19:23, 23:21). Украинский центровой "Санз" Алексей Лень провел на площадке чуть меньше 30 минут и за это время набрал 12 очков и сделал шесть подборов. В следующем мачте "Финикс" в ночь с субботу на воскресенье по киевскому времени сыграет на выезде с "Сакраменто".