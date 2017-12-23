Гаттузо: При первых же трудностях Милан исчезает с поля

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал о подготовке команды к матчу чемпионата Италии против «Аталанты» и вспомнил провальный поединок россонери с «Вероной» (0:3).

«Мы усердно работали, оставались на тренировках на пару часов больше. Нам нужен какой-то раздражитель, стимулятор и побольше наглости.

Сейчас у нас при первых же проявлениях трудностей команда исчезает с поля. При пересмотре игры это заметно, команда теряется. В матче с «Вероной» мы сыграли неудовлетворительно, потому что каждый раз, когда мы давали сопернику выходить в атаку, было ощущение, что мы можем пропустить.

Нам нужно работать над психологией, одних физических данных здесь недостаточно. У меня ощущение, что команда не всегда чувствует опасность в определенных ситуациях. В этом мы должны прибавить, иначе нас ждет очередной позор.

Уход из «Милана»? Даже не думал о том, чтобы подать в отставку. Мы с руководством провели встречу, чтобы обсудить тренировочный процесс. Быть главным тренером «Милана» — огромная возможность. Знал, что меня ждут трудности и огромная работа, чтобы сделать 400 миллионов фанатов счастливыми», – цитирует Гаттузо Football Italia.


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