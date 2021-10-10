Microsoft запустит портал обратной связи для Windows, Microsoft 365 и Edge

По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft готовится к запуску нового портала обратной связи Feedback Portal, облик которого будет соответствовать современным стилям оформления. Согласно имеющимся данным, его предварительная версия станет доступна позднее в этом году. На начальном этапе портал позволит оставлять отзывы о Microsoft 365 и Edge, а в 2022 году появится поддержка Windows 11.

Microsoft запустит портал обратной связи для Windows, Microsoft 365 и Edge

Изображение: Windows Central

По данным источника, на момент запуска Feedback Portal будет поддерживать только английский язык. Позднее разработчики добавят поддержку других языков. Новый портал позволит пользователям не только оставлять отзывы и комментарии к другим записям, они также смогут голосовать за понравившиеся посты, которые, по их мнению, являются действительно полезными. Кроме того, пользователи будут получать обновления статуса по отправленным ими отзывам. Также не исключено, что в будущем количество поддерживаемых на портале продуктов Microsoft будет расширено.

Таким образом, в скором времени пользователи облачного сервиса Microsoft 365 и браузера Edge смогут оставлять свои отзывы на новом портале. Хотя точная дата запуска Feedback Portal не объявлена, источник говорит, что он станет общедоступным ближе к концу года. Тем же, кто хочет оставить отзыв о Windows 11, придётся какое-то время подождать, поскольку такая возможность появится на портале только в следующем году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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