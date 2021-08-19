Microsoft усложнила изменение браузера по умолчанию в Windows 11

Стало известно, что Microsoft сделала более сложным процесс смены браузера по умолчанию в Windows 11. Более того, некоторые новые компоненты операционной системы попросту игнорируют данную настройку. Очевидно, что это сделано для продвижения фирменного браузера Edge, но разработчики других обозревателей, таких как Firefox, Opera и Vivaldi, выразили свою обеспокоенность данным вопросом.

Как и в Windows 10, установить браузер по умолчанию в Windows 11 можно при первом запуске нового обозревателя. Однако теперь это единственная возможность легко поменять браузер по умолчанию. Если при первом запуске обозревателя не была отмечена опция «всегда использовать это приложение», то он не будет использоваться по умолчанию.

В Windows 11 приложения по умолчанию выбираются через инструмент «Параметры» и раздел «Приложения по умолчанию». Однако не всё так просто. Дело в том, что теперь пользователю нужно выбрать приложение для каждого типа файла или ссылки. Таким образом, если пользователь захочет переключиться с Edge на Chrome , ему придётся вручную по очереди установить его для HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP и HTTPS. Это значительно сложнее по сравнению с тем, как смена браузера по умолчанию происходит в Windows 10.

Отмечается, что это не единственная проблема, связанная с браузерами в Windows 11. Дело в том, что появившиеся в Windows 11 виджеты игнорируют настройки браузера по умолчанию и открывают контент с помощью Edge. «Похоже, виджеты в Windows 11 будут игнорировать настройки браузера по умолчанию и вместо этого будут открывать контент с помощью Edge. Brave ставит пользователей на первое место, и мы осуждаем такой подход в Windows 11, поскольку выбор браузера по умолчанию имеет важное значение для пользователей и их конфиденциальности», — заявил представитель Brave.

Изображение: The Verge

Представители других браузеров также выразили обеспокоенность новыми настройками Windows 11. «Нас всё больше беспокоит эта тенденция в Windows. Начиная с Windows 10, пользователям приходится предпринимать дополнительные и ненужные шаги, чтобы установить и сохранить настройки браузера по умолчанию. Эти барьеры в лучшем случае сбивают с толку и, похоже, предназначены для того, чтобы помешать пользователю сделать выбор в пользу браузера не от Microsoft», — считает Селена Декельманн (Selena Deckelmann), вице-президент компании Mozilla, разработчика браузера Firefox.

«У Microsoft есть история подобных действий, и ситуация постепенно ухудшается. С каждой новой версией Windows становится всё труднее изменять настройки по умолчанию. Они понимают, что единственный способ заставить людей пользоваться их браузером заключается в том, чтобы ввести определённые ограничения», — прокомментировал ситуацию представитель Vivaldi.

«Очень неприятно, когда разработчик платформы запутывает привычный сценарий использования, чтобы улучшить репутацию собственного продукта. Мы хотели бы призвать всех разработчиков ОС уважать выбор пользователей и разрешать конкуренцию на своих платформах. Лишение пользователей выбора — это шаг назад», — считает Кристьян Колондра (Krystian Kolondra), глава браузерного подразделения в компании Opera Software.

Microsoft оправдывает свои действия стремлением дать пользователям больше контроля над приложениями по умолчанию. «В Windows 11 мы учли пожелания пользователей и реализовали возможность более детальной настройки приложений по умолчанию», — говорится в сообщении Microsoft .



