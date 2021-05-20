Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer с июня 2022 года

Корпорация Microsoft собирается прекратить поддержку своего фирменного браузера Internet Explorer (IE) с 15 июня 2022 года, через 25 лет после того, как он был предложен пользователям в пакете Windows 95.

Об этом сообщил менеджер команды, отвечающий за работу Microsoft Edge, Шон Линдерс, передает Deutsche Welle.

"Мы объявляем, что будущее Internet Explorer на Windows 10 - за Microsoft Edge. Приложение Internet Explorer -11 будет отправлено на пенсию, его поддержка будет прекращена 15 июня 2022 года для определенных версий Windows 10", - добавил он.

В то время, как система долгосрочного обслуживания Windows 10 будет по-прежнему включать Internet Explorer в следующем году, все потребительские версии прекратят поддержку браузера.

По мнению экспертов, Internet Explorer технологически давно устарел. Кроме того, в 2013 году Microsoft оштрафовали на 561 млн евро за навязывание пользователям Windows 7 именно этой поисковой системы.

В 2009 году Еврокомиссия признала Microsoft виновной в использовании доминирующего положения на рынке операционных систем для продвижения своего браузера Internet Explorer, который поставлялся установленным. В процессе урегулирования была достигнута договоренность, что Microsoft предоставит пользователям возможность отключения Internet Explorer.

Напомним, в 2012 году Немецкое федеральное ведомство по обеспечению безопасности информационной техники предостерегло граждан от пользования браузером Internet Explorer. Служба обнаружила в браузере слабое место, которое позволяет мошенникам взламывать компьютеры пользователей.