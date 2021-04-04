Тестовые сборки Microsoft Edge добавляют в Windows 10 виджеты для рабочего стола

Тестовые сборки Microsoft Edge добавляют в Windows 10 виджеты для рабочего стола

Похоже, что разработчики из Microsoft намерены вернуть в операционную систему Windows 10 возможность использования виджетов при взаимодействии с разными приложениями. По сообщениям сетевых источников, в тестовых сборках браузера Edge появилась возможность использования нескольких экспериментальных виджетов, которые остаются доступны и в других приложениях.

В прошлом Microsoft уже пыталась добавить в свою операционную систему нечто подобное. Речь идёт о «гаджетах для рабочего стола», функции, которая появилась в Windows Vista и позволяла добавлять в область рабочего пространства дополнительные инструменты, в том числе созданные сторонними разработчиками. Со временем Microsoft отказалась от использования этой функции, но, похоже, идея создать что-то подобное осталась.

Тестовые сборки Microsoft Edge добавляют в Windows 10 виджеты для рабочего стола

Согласно имеющимся данным, в настоящее время некоторым пользователям Edge Canary стала доступна опция активации виджетов поиска, а также вертикальный и горизонтальный варианты панели новостей. Причём на новостной панели появляются данные не только касающиеся актуальных событий, но и контент, соответствующий интересам пользователя. После активации эти виджеты будут отображаться поверх других окон, благодаря чему пользователь сможет пользоваться ими при взаимодействии с другими приложениями.

Например, плавающая панель поиска может оказаться полезной для нахождения интересующей информации в интернете без необходимости открытия браузера. Что касается новостного виджета, то в нём, помимо новостей, может отображаться информация о погоде, курсах валют и др. Виджеты легко перемещаются и сворачиваются, за счёт чего пользователь может разместить их на экране в соответствии с собственными предпочтениями.

Тестовые сборки Microsoft Edge добавляют в Windows 10 виджеты для рабочего стола

Поскольку в настоящее время функция виджетов доступна только ограниченному числу пользователей Edge Canary, говорить о её появлении в стабильных версиях обозревателя ещё рано.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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Тестовые сборки Microsoft Edge добавляют в Windows 10 виджеты для рабочего столаТестовые сборки Microsoft Edge добавляют в Windows 10 виджеты для рабочего стола
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