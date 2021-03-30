Microsoft выпустила Project Reunion 0.5 с поддержкой WinUI 3 и WebView 2

Microsoft выпустила Project Reunion 0.5 с поддержкой WinUI 3 и WebView 2

На прошлогодней конференции Microsoft Build был анонсирован проект Project Reunion, в рамках которого разработчики намерены объединить Universal Windows Platform и Win32, отделив API-интерфейсы от самой операционной системы и сделав их доступными для совместного использования без необходимости применения актуальной версии Windows 10. Теперь же состоялся официальный запуск Project Reunion 0.5 с поддержкой WinUI 3, WebView 2 и .NET 5.

Данный продукт позволит разработчикам приступить к созданию десктопных приложений на основе поддерживаемых технологий. Созданные на базе Project Reunion приложения могут использовать современные API-интерфейсы UWP вместе с API Win32, а для их нормального функционирования потребуется Windows 10 (1809) или более поздние версии платформы.

Основным ограничением этого релиза является отсутствие возможности создания неупакованных приложений, хотя она должна появиться ближе к концу года в одной из будущих версий продукта. Такая возможность была в предварительной версии Project Reunion, но в стабильной версии продукта её нет. Кроме того, пока поддерживается создание только традиционных приложений. Это означает, что разработчики не могут создавать UWP-приложения и многооконные приложения.

Для начала использования Project Reunion 0.5 потребуется предварительная версия Visual Studio 16.10 или новее, а также расширение Project Reunion. Подробная информация касательно настройки упомянутого программного обеспечения присутствует на официальном сайте Microsoft.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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