Ранее в этом месяце высокопоставленный чиновник США заявил, что взлом коснулся девяти федеральных агентств и 100 компаний частного сектора.

Корпорация Microsoft сообщила 60 клиентам о том, что их данные, вероятно, были скомпрометированы в результате хакерской атаки на компанию-разработчика программного обеспечения SolarWinds. Этот взлом связывают с разведкой РФ .

Об этом заявил президент компании Microsoft Брэд Смит во время слушаний в Конгрессе США во вторник, сообщает Reuters.

Топ-менеджер Microsoft сообщил Специальному комитету Сената США по разведке, что компания считает, что некоторые методы, которые хакеры использовали для взлома целевых сетей, еще не обнародованы.

По его словам, "злоумышленники могли использовать около десятка различных средств проникновения в сети жертв за последний год".

Ранее в этом месяце высокопоставленный чиновник США заявил, что взлом коснулся девяти федеральных агентств и 100 компаний частного сектора, о которых впервые стало известно в декабре.

Смит сказал, что кибератаке подверглись несколько других организаций, в том числе неустановленные иностранные правительственные агентства.

Напомним, ранее ведущая американская компания FireEye, специализирующаяся на кибербезопасности, подверглась мощной кибератаке, в результате которой были похищены цифровые инструменты, с помощью которых специалисты компании выявляли уязвимости в системах защиты других компаний и правительств.

14 декабря стало известно, что роSSийские хакеры, связанные со Службой внешней разведки, взломали системы Министерства финансов США . Считается, что кибершпионы проникли в систему, спрятав вредоносный код в обновления, выпущенные ІТ-компанией SolarWinds, обслуживающей государственных заказчиков в исполнительной ветви власти, вооруженных силах и спецслужбах. Власти США опасаются, что из-за этой схемы в опасности могут быть и другие правительственные учреждения страны.

SolarWinds признала факт взлома, отметив, что хакеры "работали на иностранное государство". Позже Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что за атакой стоит хакерская группа APT29 (также известная как Cozy Bear), которая, как утверждает газета, работает на Службу внешней разведки РоSSии.

РоSSийские власти назвали обвинения безосновательными.