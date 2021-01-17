Microsoft работает над исправлением критических ошибок в Windows 10

Microsoft работает над исправлением критических ошибок в Windows 10

Обновления для операционной системы Windows 10 нередко приносят с собой не только исправления и улучшения, но также вызывают разного рода проблемы. И хотя обычно они затрагивают ограниченное число пользователей, разработчики из Microsoft стараются исправлять баги. На этот раз корпорация исправила работу функции «Вернуть компьютер в исходное состояние», а также решила проблему с периодическим появлением «синих экранов смерти» (BSOD) при использовании инструмента chkdsk.

В прошлом году Microsoft признала проблему, связанную с нарушением работы функции «Вернуть компьютер в исходное состояние», с помощью которой пользователи могут сбросить настройки ОС до изначальных. В некоторых случаях при использовании этого инструмента ПК перезагружается, но настройки не сбрасываются. Проблема затрагивает часть пользователей операционной системы Windows 10 (1809) и более поздних версий. Исправление этого бага включено в накопительное обновление для ОС за январь 2021 года.

Ещё разработчики исправили баг, из-за которого использование утилиты chkdsk, позволяющей осуществить проверку накопителей на ошибки файловой системы, в некоторых случаях приводило к появлению BSOD. Эта проблема появилась у некоторых пользователей после установки декабрьского накопительного обновления KB4592438 для Windows 10 (20H2) и Windows 10 (2004). Исправление этой ошибки также включено в пакет накопительных обновлений за январь 2021 года, после установки которого работа утилиты chkdsk будет нормализована.

Microsoft также подтвердила наличие уязвимости, эксплуатация которой позволяет с помощью короткой команды повредить файловую систему NTFS. Опасность уязвимости заключается в том, что для её использования не требуются права администратора, поскольку осуществить выполнение соответствующей команды можно из учётной записи с правами пользователя. В настоящее время разработчики готовят исправление уязвимости. Ожидается, что оно будет включено в накопительное обновление для Windows 10 в феврале или марте этого года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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