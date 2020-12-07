Microsoft добавила рекламу в настройки Windows 10

Microsoft добавила рекламу в настройки Windows 10

По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft приступила к распространению нового элемента в приложении «Настройки» в Windows 10. Речь идёт о баннере «Получите больше от Windows» (Get even more out of Windows), который начал доставляться на ПК, работающие под управлением Windows 10 May 2020 Update и более поздних версий. Как можно догадаться, назначение нового баннера заключается в рекламе продуктов Microsoft.

Источник говорит о том, что в ближайшие несколько недель упомянутый баннер появится в приложении «Настройки» на устройствах с актуальными версиями Windows 10. Отмечается, что он может возникать после установки накопительных обновлений или же после перезагрузки ОС. Как оказалось, назначение этого баннера заключается в продвижении сервисов и приложений Microsoft.

Microsoft добавила рекламу в настройки Windows 10

После нажатия на баннер появляется страница, на которой пользователю предлагается попробовать разные продукты Microsoft, в том числе Windows Hello, Microsoft 365, «Ваш телефон» (Your Phone) и др. Свернуть это окно нельзя, но можно нажать далее, для перехода на следующую страницу, или «Напомнить мне через три дня» (Remind me in 3 days), чтобы на время закрыть окно.

Microsoft добавила рекламу в настройки Windows 10

Следующая страница называется «Использовать рекомендуемые настройки браузера» (Use recommended browser settings). Если пользователь соглашается с внесением изменений, то браузер Edge становится веб-обозревателем по умолчанию, а поисковиком — Bing. Кроме того, Edge будет закреплён в панели задач, а его ярлык появится на рабочем столе.

Microsoft добавила рекламу в настройки Windows 10

На третьей полноэкранной странице предлагается начать использование облачного сервиса Microsoft 365. Причём разным пользователям может предлагаться либо скидка в размере 50 % на первый год использования, либо возможность взаимодействовать с сервисом бесплатно в течение месяца. Здесь же можно отказаться от предложения, тем самым закрыв полноэкранную страницу и вернувшись к приложению «Настройки».

Microsoft добавила рекламу в настройки Windows 10

Однако это ещё не всё. После закрытия предыдущих страниц появляется небольшое окно, которое предлагает применить рекомендуемые настройки и сделать Edge браузером по умолчанию. Примечательно, что это сообщение появляется даже в случаях, когда в качестве обозревателя по умолчанию уже используется Edge.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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Microsoft добавила рекламу в настройки Windows 10Microsoft добавила рекламу в настройки Windows 10
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