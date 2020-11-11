Microsoft признала проблему с «Диспетчером учётных данных» в Windows 10

В августе этого года стало известно о проблеме, связанной с «Диспетчером учётных данных» в Windows 10. Из-за неё некоторые пользователи программной платформы попали в ситуацию, когда учётные данные, сохранённые в Edge, Chrome , Outlook, OneDrive и других приложениях, исчезают и их приходится вводить после каждой перезагрузки ОС. Несмотря на то, что Microsoft давно известно об этой проблеме, задокументирована она была только сейчас.

Изображение: Windows Latest

Согласно имеющимся данным, одно из обновлений Windows 10 (2004) нарушает нормальную работу «Диспетчера учётных данных» на компьютерах некоторых пользователей. Из-за этого логины и пароли, сохранённые в браузерах и разных приложениях, попросту исчезают и пользователям приходится вводить их после каждой перезагрузки операционной системы.

Теперь же Microsoft официально признала эту проблему, уточнив, что с ней могут столкнуться пользователи сборки Windows 10 под номером 19041.173 и более поздних версий. На данный момент вернуть работоспособность «Диспетчеру учётных данных» можно с помощью PowerShell, где потребуется выполнить соответствующую команду с правами администратора.

На данный момент неизвестно, когда именно Microsoft может выпустить патч, исправляющий упомянутую проблему. По данным источника, этот процесс может затянуться, и исправление бага в «Диспетчере учётных данных», вероятнее всего, будет включено в одно из будущих накопительных обновлений для Windows 10.



