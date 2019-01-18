Microsoft разделит поиск и Cortana в Windows 10
Microsoft
Нововведение будет запущено в следующем крупном обновлении операционной системы, которое запланировано на апрель 2019 года.
«Это позволит каждой функциональности развиваться независимо, чтобы наилучшим образом обслуживать их целевые аудитории. Данное изменение – одно из нескольких, которые будут запущены в этом релизе для улучшения опыта пользователей. Среди других изменений – обновлённый дизайн целевой страницы поиска, улучшенные результаты поиска и интеграция Microsoft To-Do с Cortana», — рассказала руководитель Windows Insider Дона Саркар (Dona Sarkar).
Хотя это нововведение не означает отказ от Cortana, оно значительно сократит использование голосового помощника в Windows 10,
Напомним, что в августе Microsoft и Amazon начали тестировать интеграцию между своими голосовыми помощниками – Cortana и Alexa.
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16.01.2019 15:30