Microsoft разделит поиск и Cortana в Windows 10

Microsoft работает над разделением поиска и голосового помощника Cortana на панели задач Windows 10. Это изменение позволит обрабатывать голосовые запросы отдельно от текстовых.

Нововведение будет запущено в следующем крупном обновлении операционной системы, которое запланировано на апрель 2019 года.

«Это позволит каждой функциональности развиваться независимо, чтобы наилучшим образом обслуживать их целевые аудитории. Данное изменение – одно из нескольких, которые будут запущены в этом релизе для улучшения опыта пользователей. Среди других изменений – обновлённый дизайн целевой страницы поиска, улучшенные результаты поиска и интеграция Microsoft To-Do с Cortana», — рассказала руководитель Windows Insider Дона Саркар (Dona Sarkar).

Хотя это нововведение не означает отказ от Cortana, оно значительно сократит использование голосового помощника в Windows 10, отмечает The Verge. При этом оно также позволит Microsoft улучшить поиск в Windows, хотя пользователей может сбивать с толку наличие двух разных мест для текстовых (поисковая строка) и голосовых (Cortana) запросов.

Напомним, что в августе Microsoft и Amazon начали тестировать интеграцию между своими голосовыми помощниками – Cortana и Alexa.


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