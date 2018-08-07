Microsoft продлил поддержку мессенджера Skype 7

Софтверный гигант Microsoft не так давно выпустил настольный мессенджер Skype 8 для ПК и ноутбуков, дизайн которого заимствован у мобильной версии Скайпа. Новый облик популярной программы настолько не понравился пользователям, что те буквально завалили Майкрософт гневными отзывами, и тому пришлось пойти на определенные уступки.



Поддержка Skype 7 должна была быть прекращена в сентябре этого года, но на фоне негодования миллионов пользователей она была продлена на пока что неопределенный срок. Основная претензия к Skype 8 – это неудобный дизайн, занимающий слишком много места на экране и нерационально использующий пространство. Интерфейс нельзя назвать ни удобным, ни компактным, плюс из него вырезали целый ряд функций, нужных многим пользователям.



В частности, был выпилен компактный вид окна, в результате чего Skype стал занимать всю область дисплея, а это далеко не всегда удобно. Всего Microsoft получил несколько десятков тысяч отрицательных отзывов на Skype 8, что и побудило его продлить поддержку Skype 7 на некоторое время. Очевидно, что программа рано или поздно уйдет в небытие, но случится это теперь не раньше, чем ее основной функционал будет перенесен в Skype 8. Ну а если это не будет сделано, то аудитория Скайпа резко сократится, ведь есть и другие, намного более удобные мессенджеры.