С Microsoft требуют $600 миллионов за насильный апдейт до Windows 10

Американец Фрэнк Дикман подал на Microsoft в суд за автоматический апдейт его ноутбука ASUS 54L с Windows 7 до последней версии ОС Windows 10, после чего устройство перестало работать. При этом резервная копия Windows 7 была удалена.

Судебный иск адресован Microsoft и ее генеральному директору Сатье Наделле. Фрэнк Дикман требует либо восстановить Windows 7 на его ноутбуке, либо выплатить компенсацию в размере $600 миллионов. Стоит заметить, что Фрэнк Дикман самостоятельно безрезультатно пытался получить от Microsoft лицензионную ОС Windows 7, на что компания посоветовала обратиться к производителю устройства.