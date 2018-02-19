Microsoft рассказала об ограничениях Windows 10 на ARM

Компания Microsoft пытается заставить настольную ОС Windows 10 на компьютерах с ARM-процессорами.
Теперь редмондская корпорация опубликовала список ограниченеий, с которыми придётся столкнуться на Windows 10 ARM:
- x64-приложения не поддерживаются;
- не поддерживается платформа Windows Hypervisor;
- поддерживаются драйверы только под ARM64, драйверы x86 использовать нельзя;
- некоторые игры, использующие OpenGL или собственный DRM, работать не будут;
- некоторые классы приложений, такие как редакторы метода ввода, вспомогательные технологии и сервисы облачного хранения данных могут не работать;
- программы, предполагающие, что все устройства на базе ARM-процессоров используют мобильную версию Windows, могут функционировать некорректно.
Опубликованные ограничения могут стать серьезным препятствием для геймеров и тем, кто работает в специализированных приложениях.